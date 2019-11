BRESCIA VIEIRA BALOTELLI / Mario Balotelli ha scelto Brescia per ripartire dopo l'esperienza in Francia tra Nizza e Marsiglia.

Tappe che gli hanno permesso di lavorare anche sotto i dettami di Patrick, ex centrocampista della Juventus che durante la conferenza stampa del 'Golden Foot' ha ammesso: "E' stato un vero piacere per me allenarlo. Per lui è difficile capire che il calcio è un gioco di squadra, per essere un leader devi metterti al servizio della squadra. Lui ha un talento speciale, mi è dispiaciuto non essere riuscito a tirare fuori il meglio di lui, ma ha ancora tempo per imparare".