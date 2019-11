CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC LOS ANGELES GALAXY/ Stando a quanto riportato dal giornalista sportivo 'Nicolò Schira' sul suo account Twitter, si riaccenderebbero le speranze in casa Los Angeles Galaxy per una possibile permanenza di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese accostato a molti club di Serie A come Milan e Bologna.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

L'ex attaccante di Inter e Juventus dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro nel giro di un mese. Settimane nelle quali Ibra valuterà anche la proposta di rinnovo annuale del club californiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato, Milan-Ibrahimovic: la situazione

Calciomercato Milan, niente ritorno in Premier League per Ibrahimovic