Liverpool, Milner in uscita dai 'Reds'

CALCIOMERCATO LIVERPOOL MILNER / Al Liverpool dal 2015, James Milner, pilastro della squadra e dello spogliatoio di Klopp non è più certo di restare ad 'Anfield'.

Secondo quanto sottolineato dal 'Daily Express' il problema non sarebbe la volontà dell'ex City, ma quella del club che ancora non gli ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno. Proprio per questo motivo secondo la testata britannica Milner potrebbe anche essere ammaliato dalle sirene del, sua ex squadra.