CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN MATIC / Potrebbe essere Nemanja Matic la grande occasione di mercato per le big italiane a gennaio. Il forte centrocampista non vive un grande momento al Manchester United e secondo quanto riferito dal quotidiano serbo '24Sata' sarebbe addirittura 'insoddisfatto' del suo scarso minutaggio in prima squadra in questa stagione. Proprio per questo motivo Matic preferirebbe lasciare l'Old Trafford nella finestra invernale piuttosto che aspettare l'estate.

Il quotidiano serbo sottolinea inoltre che all'estero Borussia Dortmund, Juventus, Inter e Milan avrebbero già mostrato il proprio interesse per l'ex Chelsea che quasi certamente dovrebbe lasciare il Manchester nei prossimi mesi. Le possibilità che rimanga allo United alla corte di Solskjaer sono infatti ridotte quasi al lumicino. Si prospetta quindi all'orizzonte una sfida a forte tinte tricolori.

