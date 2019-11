SERIE A ESONERO MILAN PIOLI / Quando l'esonero funziona: cinque cambi della guardia finora in Serie A e i risultati danno ragione ai presidenti, tranne l'eccezione Milan. I numeri dicono che cambiare tecnico porta risultati importante dal punto di vista dei punti: se si esclude Grosso (appena una partita disputata), i nuovi allenatori hanno portato il famoso cambio di marcia. Domina la classifica dei nuovi allenatori che danno nuova linfa alle proprie squadre Claudio Ranieri che ha dato una sterzata importante alla Sampdoria: 6 punti in cinque partite con una media di 1,2 punti a gara, cifre triplicate rispetto alla gestione Di Francesco (0,4 punti a partita).

Serie A, Giampaolo meglio di Pioli: al Milan l'esonero non funziona

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Luca Gotti, tecnico ad interim dell': 2 partite, 4 punti con media raddoppiata rispetto a(2 punti a partita rispetto ad 1). Un rendimento che sta spingendo la dirigenza friulana a premere affinché l'interregno diventi regno a tutti gli effetti. Non ha fatto male neanche: 4 punti in altrettante partite con una media arrivata a un punto a gara contro lo 0,6 di

In controtendenza c'è il Milan: da Giampaolo a Pioli il rendimento è calato ed in maniera anche significativa. Quattro punti in cinque partite per l'ex Fiorentina con una media di 0,8 punti a partita: Giampaolo era riuscito a racimolare invece 9 punti in 7 gare con una media di 1,2 punti a gara. Un'eccezione che i rossoneri sperano rientri presto, allineando il rendimento del nuovo corso Milan a quello delle altre squadre che hanno cambiato guida tecnica.