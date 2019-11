Juventus, caso Ronaldo: da Lineker a Morace, Sarri 'trema'

JUVENTUS RONALDO LINEKER MORACE / La sostituzione di Cristiano Ronaldo con annessa arrabbiatura del portoghese contro Sarri continua a far discutere: il 55' di Juventus-Milan sarà ricordato a lungo, anche se conseguenze per CR7 non dovrebbero esserci considerato che la società bianconero ha deciso di non sanzionare il calciatore.

Se si continua a discutere sul labiale dell'ex, c'è anche chi vede un futuro non roseo per Maurizio: tra i commenti spicca quello dell'ex attaccante inglese Garyche su Twitter si lascia andare ad ad "non finirà bene" riferito proprio a quanto accaduto all'Allianz Stadium, pur rimarcando il coraggio avuto del tecnico bianconero.

Si scaglia invece contro l'allenatore Carolina Morace che spiega: "Non mi piacciono i giocatori che escono e si lamentano ma Sarri in questo caso si sta complicando la vita da solo". Insomma, anche se il coraggio dell'allenatore di Figline è stato apprezzato da molti, c'è chi vede qualche nube sul suo capo dopo la seconda sostituzione di fila per Ronaldo.

