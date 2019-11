JUVENTUS RONALDO INSIGNE SARRI KEPA / "Siediti e stai zitto". Non è proprio la stessa reazione che Maurizio Sarri ha avuto ieri sera con Cristiano Ronaldo. Così il tecnico toscano rispose a Lorenzo Insigne dopo che il giocatore partenopeo venne sostituito in un Atalanta-Napoli del gennaio 2018. Insigne non prese bene la decisione di Sarri e tra tecnico e giocatore non mancò qualche parola di troppo. I due poi si chiarirono e a fine gara tutto si concluse con un abbraccio di stima. Una reazione decisamente diversa rispetto a quanto avvenuto con Cristiano Ronaldo, sostituito ieri nella sfida tra Juventus e Milan.

Il campione lusitano ha salutatoe si è diretto subito negli spogliatoi, sussurrando qualcosa. Resta un mistero quanto detto da CR7, ma sembra che non siano mancati insulti nei confronti del proprio allenatore . Ronaldo e Insigne non sono però gli unici con cui Sarri ha avuto problemi al momento di una sostituzione. Si è verificato anche nella scorsa stagione nella sfida di coppa tra, con Sarri che decise di cambiare Kepa Arrizabalaga e inserire Caballero nei minuti finali prima dei rigori. Il portiere basco si rifiutò di uscire e si creò una vera e propria scenata tra tecnico e giocatore. Sarri perse le staffe e addirittura lasciò la panchina per qualche istante. Il giocatore si scusò e il tecnico decise di perdonarlo: "Ha sbagliato, ma non possiamo crocifiggerlo. Dobbiamo andare avanti" disse.