CALCIOMERCATO MILAN MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / Il Milan continua a sognare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. La suggestione di una nuova avventura dello svedese, che a fine anno esaurirà il proprio contratto con i Los Angeles Galaxy, in rossonero rimane viva, anche se per il momento la pista appare difficile.

L'attaccante è stato accostato di recente anche a diverse altre squadre europee, tra cui la sua ultima ex squadra prima della partenza per gli States. Il, però, secondo 'Sky Sports UK', si è tirato fuori: niente ritorno ad Old Trafford per Ibra. Una concorrente in meno per i rossoneri, che però non sono gli unici ad aver messo gli occhi su di lui. Anche il Bologna ha ammesso l'interessamento per Ibrahimovic