CALCIOMERCATO LEONARDO MILAN NAPOLI CAVANI SILVA / A volte ritornano. E Milan e Napoli sognano in grande il ritorno di due beniamini. In casa Paris Saint-Germain i rinnovi di Cavani e Thiago Silva, i cui contratti scadono entrambi nel 2020, non sembrano rappresentare una priorità per Leonardo e la dirigenza parigina. L'eventuale riscatto di Icardi in casa Inter potrebbe infatti arrivare proprio grazie ad un mancato rinnovo di Cavani.

L'emittente francese 'Europa 1' sottolinea come Leonardo non avrebbe fretta di rinnovare i due contratti e potrebbe decidere all'ultimo se prolungare o meno gli accordi. Intanto Napoli e Milan sognano il grande ritorno. Cavani ha sempre dichiarato, in caso di ritorno in Serie A, che Napoli sarebbe stata l'unica piazza in cui avrebbe giocato. L'azzurro è rimasto nel cuore dell'uruguayano, così come Thiago Silva è rimasto legatissimo ai colori rossoneri. Paoloin particolare potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in questo senso. Anche ilperò spera nel ritorno del difensore. L'ostacolo maggiore, chiaramente, è rappresentato dall'elevato ingaggio. Sia Cavani che Silva dovrebbero davvero scegliere con il cuore e abbassarsi lo stipendio per tornare in Serie A.