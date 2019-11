CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / Niente rinnovo, almeno per il momento, per Piotr Zielinski: il centrocampista polacco, da tempo in trattativa con la società per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021, avrebbe chiesto al proprio agente di interrompere i contatti con la società, in virtù della situazione che si è venuta a creare.

Aria non certo serena neldopo l'ammutinamento e gli ultimi risultati negativi e questo avrebbe spinto l'exeda mettere in stand-by i discorsi sul rinnovo. Anzi, Zielinski al momento preferirebbe lasciare il club azzurro dove è arrivato nel 2016 proveniente proprio dall'esperienza in Toscana.

Le ultime sul mercato del Napoli: clicca qui!

In questa stagione il polacco ha disputato 15 presenze tra campionato e Champions League, non entrando in campo di fatto soltanto nella gara europea contro il Genk.