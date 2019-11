JUVENTUS SOSTITUZIONE RONALDO LABIALE / La reazione di Cristiano Ronaldo al cambio ordinato da Sarri al 55' di Juventus-Milan non è passata inosservata: l'arrabbiatura di CR7 ha fatto in breve il giro del mondo, occupando le prime pagine dei quotidiani sportivi. Inevitabile per un fuoriclasse come il portoghese che per la seconda volta consecutiva è stato sostituito dal tecnico bianconero: già contro la Lokomotiv Mosca l'ex Real Madrid aveva lasciato il terreno di gioco scuro in volto, con Sarri che aveva attribuito il suo malumore ad un problema fisico che Ronaldo si porta dietro da tempo, come raccontano le ultime news sulla Juventus disponibili cliccando qui.

Juventus, giallo labiale Ronaldo

Contro ilperò l'arrabbiatura è stata palese: il portoghese si è diretto negli spogliatoi senza fermarsi in panchina e ha poi lasciato lo stadio velocemente.

A far discutere è anche il labiale di Ronaldo intercettato dalle telecamere al momento della sostituzione: non si hanno certezze su quel che realmente ha detto il portoghese, né su a chi fosse rivolto il suo messaggio, ma dalla Spagna e dal Portogallo arrivano interpretazioni che possono definirsi in linea con l'umore del calciatore dopo il cambio. In particolare l'interpretazione preponderante è quella secondo cui Ronaldo avrebbe rivolto a Sarri (o almeno la frase è stata pronunciata guardando nella direzione del tecnico) un insulto: "Figlio di p...a". Solo un'interpretazione ma il caso Ronaldo è destinato a far discutere ancora a lungo.

