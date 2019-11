JUVENTUS RONALDO SOSTITUZIONE / Una sostituzione al 55' con risultato ancora in bilico e per scelta tecnica Ronaldo non l'aveva 'subita' mai: è accaduto ieri sera durante Juventus-Milan con Sarri che lo ha richiamato in panchina per mandare in campo Dybala, rivelatosi poi il match winner dell'incontro. Il cambio però non è stato accolto bene da CR7 che ha abbandonato il terreno di gioco entrando direttamente negli spogliatoi e a fine incontro ha lasciato lo stadio velocemente. Il tecnico bianconero nel post gara ha sminuito l'accaduto e il club non ha intenzione di multare il calciatore. Ma perché Ronaldo ha avuto quella reazione? Certo, essere sostituiti non fa piacere a nessuno, soprattutto a chi nel corso della sua carriera non è mai stato abituato alle sostituzioni.

Tra Real Madrid e Juventus i numeri di CR7 parlano chiaro: poche, pochissime sostituzioni, e quasi tutte da 'standing ovation'. Sono pochi i cambi per scelta tecnica, come quelli di ieri, solo tre quelli avvenuti con meno minuti di gioco trascorsi e tutti per problemi fisici.

Juventus, sostituzioni Ronaldo: tutti i precedenti

Tanto per limitarci soltanto alla Juventus, lo scorso anno le sostituzioni complessive furono 2, tante quelle già subite in questa stagione

REAL MADRID

2009-2010: 4 (Liga) + 1 (CL); TOT. 5

2010-2011: 1 (Liga) + 3 (CL) + 1 (coppa del Re); TOT. 5

2011-2012: 2 (Liga)+ 1 (coppa del Re); TOT. 3

2012-2013: 5 (Liga); TOT. 5

2013-2014: 3 (Liga) + 2 CL + 2 (coppa del RE); TOT. 7

2014-2015: 3 (Liga) + 1 CL + 1 (supercoppa europea); TOT 5

2015-2016: 2 (Liga) + 1 (CL); TOT. 3

2016-2017: 5 (Liga) + 1 (Mondiale per club); TOT. 6

2017-2018: 7 (Liga); TOT. 7

JUVENTUS

2018-2019: 2 (Serie A); TOT 2

2019-2020: 1 (Serie A) + 1 (CL); TOT 2

