CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS PSG / Clima infuocato in casa Napoli: dall'ammutinamento alla difficile posizione in classifica, gli azzurri vivono il periodo peggiore degli ultimi anni. Una situazione che ha messo in discussione la posizione di Carlo Ancelotti ma che toccherà tra gennaio e l'estate anche alcuni dei senatori della formazione partenopea: da Mertens e Callejon a Koulibaly, Allan e Insigne, i big sono dati tutti o quasi in partenza.

Proprio a questo può legarsi l'incontro avvenuto - secondo quanto riferisce 'Il Mattino' - tra il patron De Laurentiis ed emissari del Paris Saint-Germain prima della partenza del presidente partenopeo per gli States.

Un vertice non nuovo, visto che è andato in scena anche lo scorso gennaio: allora si parlò di Allan ed eventuali sponsorizzazioni, questa volta i nomi in ballo potrebbero essere diversi. Se il brasiliano potrebbe non essere più un obiettivo del Psg dove gli arrivi estivi di Gueye ed Herrera, Koulibaly farebbe ancora comodo alla squadra di Tuchel, così come da non escludere un interesse per Insigne (anche se l'affollamento in avanti per i parigini è notevole) e magari anche per Fabian Ruiz, conteso anche dalle grandi di Spagna.

