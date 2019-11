CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN OLMO / Non ci è riuscito l'estate scorsa, è il suo obiettivo a gennaio: secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Dani Olmo spinge per lasciare la Dinamo Zagabria nella finestra invernale che aprirà i battenti fra circa un mese e mezzo. Il club croato non chiude a questa ipotesi, ma le sue 'condizioni' continuano ad essere un grosso ostacolo. In sostanza vuole 35-40 milioni di euro per il cartellino più una percentuale sulla futura rivendita, grosso modo quanto chiesto all'Ajax a metà agosto scorso.

Il fantasista classe '98 di Terrassa, autore fin qui di un'ottima stagione (6 gol e altrettanti assist) nonché nel mirino anche di, è fresco di convocazione nella Spagna maggiore per le ultime due gare di qualificazione acontro Malta e Romania. Trova quindi conferma la nostra notizia del 14 agosto passato in cui vi veniva anticipato come il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Barcellona fosse finito nel mirino del Ct de 'La Roja', Robert Moreno

