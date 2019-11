JUVENTUS INFORTUNIO MATUIDI / L'infortunio subito nel secondo tempo di Juventus-Milan costringe Blaise Matuidi a dare forfait con la Francia: il centrocampista bianconero, infatti, è stato escluso dalla lista dei convocati di Deschamps e rimpiazzato da Matteo Guendouzi dell'Arsenal.

Come si legge nel comunicato diramato dalla Federcalcio transalpina, questa mattina il calciatore ha svolto degli accertamenti alla presenza del medico della Nazionale e quello dellaa Torino: esami che hanno evidenziato l'indisponibilità di Matuidi per il doppio impegno dei 'Galletti' di giovedì e domenica. Così l'exresterà in Italia per recuperare il prima possibile dall'infortunio subito e mettersi a disposizione dialla ripresa del campionato. La Francia è attesa dalla doppia sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2020 contro

