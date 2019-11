SONDAGGIO CM.IT - Juventus, i tifosi contro la decisione della società sul caso Ronaldo

JUVENTUS CASO RONALDO / Sta inevitabilmente facendo molto rumore lo sfogo di Cristiano Ronaldo che, sostituito nel secondo tempo della sfida contro il Milan, ha lasciato visibilmente arrabbiato l'Allianz Stadium in anticipo senza neanche passare dalla panchina. La Juventus, come vi abbiamo anticipato, ha deciso di non multarlo per il comportamento tenuto, scatenando però le reazioni dei tifosi. Nel nostro sondaggio lanciato sul profilo Twitter di Calciomercato.it infatti abbiamo chiesto ai nostri followers cosa avrebbe dovuto fare la società con il portoghese. Il 40% degli utenti ha quindi votato per una multa, che invece non arriverà.

Il 28% pensa invece che non meriti alcun provvedimento, contro il 19% che vota per un turno in panchina ed il 12% addirittura di tenerlo fuori dai convocati al rientro dalla sosta. Clicca qui per restare aggiornato.

