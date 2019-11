CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MLS - Nei giorni scorsi si è parlato con grande insistenza di un possibile ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic. Il suo contratto con i Los Angeles Galaxy si chiuderà il prossimo 31 dicembre e lo svedese, nonostante i suoi 38 anni, ha tutta l'intezione di continuare la sua carriera. E le parole del commissario della Major League Soccer, Don Garber, hanno fatto sobbalzare i tifosi del Milan. Il dirigente ha parlato di possibile ingaggio da parte del club rossonero a gennaio, traduzione poi parzialmente smentita.

Ma, comunque, resta un'idea molto interessante, visto anche il problema del gol che affligge la squadra guidata da Stefano. In ogni caso, dalla società filtra, per il momento, una posizione di attesa: per ora, non si sta ancora lavorando concretamente per i contratti e le altre questioni tecniche. Ma non viene smentita, in ogni caso, la possibilità di affondare il colpo. Operazione per risalire la china in una stagione difficile.

