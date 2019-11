DIRETTA ITALIA BRASILE MONDIALI / Dopo il successo di misura agli ottavi contro l'Ecuador, la nazionale Under 17 cerca il pass per la semifinale del Mondiale. A mezzanotte è in programma il fischio d'inizio di Italia-Brasile. Una sfida molto difficile che ci mette di fronte ai padroni di casa, sin qui sempre vittoriosi nella rassegna iridata, con 12 gol fatti e 3 subiti in quattro partite.

Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-BRASILE UNDER 17

ITALIA (4-3-1-2): Molla; Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Ruggeri; Brentan, Panada, Udogie; Tongya; Gnonto, Cudrig.

BRASILE (4-2-3-1): Matheus Donelli; Yan Couto, Henri Marinho, Luan, Patryck; Daniel Cabral, Talles; Gabriel Veron, Peglow, Pedro Lucas; Kaio Jorge.