JUVENTUS RONALDO PORTOGALLO / Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio dopo Juventus-Milan, sottolineando sui propri profili social l'importante vittoria sul 'Diavolo'.

Una notte però amara sul piano personale per CR7, sostituito ad inizio ripresa dae che non ha gradito il cambio deciso da Sarri lasciando velocemente l''Allianz Stadium' al termine del match

Un Ronaldo non in perfette condizioni fisiche come svelato dal tecnico campano nella conferenza stampa post-gara. Malgrado l'ematoma al ginocchio l'ex Real Madrid risponderà comunque alla convocazione del Portogallo, impegnato nelle due decisive gare delle Qualificazioni ad Euro 2020 contro Lituania e Lussemburgo. Il cinque volte Pallone d'Oro è atteso entro le 22 nel ritiro lusitano per mettersi a disposizione del Ct Santos.

