CALCIOMERCATO INTER GIROUD PREZZO / Un gol, sei partite e appena 211 minuti giocati in stagione. E' questo il misero bottino ottenuto da Olivier Giroud in stagione. Complice l'esplosione di Abraham, l'attaccante francese sta faticando a trovare spazio e la sua cessione durante il calciomercato di gennaio sembra ormai inevitabile.

Come è noto, l'ex Arsenal è tra gli obiettivi dell'che cerca rinforzi in attacco per accontentare Antonio. Corteggiato anche dal Vancouver Whitecaps, il 33enne valuterebbe un trasferimento in MLS solo per andare in una delle grandi città statunitensi, mentre in Ligue 1 ha calamitato le attenzioni di Bordeaux, Lione, Marsiglia e Nizza.

Una schiera di estimatori molto nutrito che ha convinto il Chelsea a fissare il prezzo del calciatore. Per una cessione a gennaio, il club londinese chiede 5 milioni di sterline, pari a circa 5,8 milioni di euro.