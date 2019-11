CALCIOMERCATO INTER MILAN SANSON / Nonostante sia un titolare inamovibile ormai da anni, Morgan Sanson potrebbe lasciare il Marsiglia già a gennaio. Nei giorni scorsi, il direttore sportivo Zubizarreta ha dichiarato che sia lui, sia Strootman potrebbero partire in presenza di una buona offerta. In scadenza a giugno 2022, il centrocampista venticinquenne ha molto mercato in Premier League, ma non solo.

In estate il suo nome è stato inserito nella lista degli obiettivi di mercato del, mentre sono più recenti i sondaggi effettuati dall', alla ricerca di rinforzi in mediana durante il calciomercato di gennaio.

Il problema per le due squadre italiane può essere rappresentato dalla valutazione, fissata in 20-25 milioni di euro dalla dirigenza francese, ma la situazione potrebbe diventare più favorevole nel caso in cui l'Om dovesse prendere in considerazione anche la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto, ipotesi già presa in considerazione per agevolare la partenza di Strootman a gennaio.



