JUVENTUS-MILAN CASO RONALDO SOSTITUZIONE SARRI NAPOLI ADANI - La questione Cristiano Ronaldo fa ancora discutere, com'è normale che sia. Al momento della sostituzione con Dybala in Juventus-Milan, il portoghese ha lasciato direttamente il campo non passando dagli spogliatoi e pronunciando alcune parole all'indirizzo dell'allenatore, Maurizio Sarri. Al termine del match, il tecnico ha spiegato la situazione e anche Fabio Capello, dagli studi di 'Sky', ha espresso il suo parere ("Non fa un dribbling da tre anni"). A difendere CR7 arriva Daniele Adani, a 'Radio Deejay': "Le parole di Capello? Non è vero, in linea generale. Se Dybala non avesse fatto gol, tutti avrebbero criticato Sarri. Questa è l'Italia, meno competenza e più polemica. La realtà è che Sarri è un grande allenatore, la Juve deve guardare al risultato. Con quel cambio, ha ottenuto l'ottava vittoria di fila allo Stadium.

Ronaldo ha sbagliato, però secondo me il primo a essere deluso è il portoghese, perché non riesce a rendere come vorrebbe per un problema fisico. Per forza non è felice, però la squadra deve andare avanti". Il discorso, poi, si sposta sul caos che si sta vivendo a Napoli, con i risultati che non arrivano, Ancelotti sulla graticola e il ritiro non accettato dai calciatori: "Devono rimettersi a posto gerarchicamente. Le scelte tecniche spettano all'allenatore, per il resto ci sono altre persone che devono decidere. Ci sono state delle sovrapposizioni e vanno ristabiliti degli equilibri. Il Napoli ha problemi in campo, che deve risolvere, ma non deve aggravare la situazione con cose che arrivano da fuori".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Milan, Sarri toglie ancora Ronaldo: il portoghese la prende male

Juventus, ESCLUSIVO Cobolli Gigli: "Ronaldo? Non l'avrei comprato. Non stimo Sarri, ma questa volta..."

Calciomercato Napoli, Ancelotti è a rischio: le ultime