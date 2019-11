JUVENTUS CASO CRISTIANO RONALDO SOSTITUZIONE SARRI COBOLLI GIGLI ESCLUSIVO - Il cambio, l'occhiataccia e quelle paroline in portoghese. In casa Juventus si rischia l'incidente diplomatico tra Ronaldo e Sarri, con CR7 che in mondovisione non le ha mandate a dire al maestro di Figline. Un atto smargiasso che ha trovato in forte disaccordo l'ex presidente dei bianconeri, Giovanni Cobolli Gigli: "Con tutta la non stima che provo per il Sarri uomo, stavolta ha ragione - spiega in esclusiva a Calciomercato.it - È stato un cambio fatto per preservare Ronaldo, che in questo momento non sta benissimo e ha qualche problemino al ginocchio. Sarri ha compiuto la scelta giusta, mettendo Dybala, che poi gli ha risolto anche la partita".

Quello del fuoriclasse lusitano è stato un gesto sgarbato, che potrebbe aprire anche a eventuali riflessioni (e ripercussioni) disciplinari e che rischia di creare tensioni nello spogliatoio (CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti): "Ronaldo è un patrimonio della Juventus - continua Cobolli Gigli - Un calciatore sul quale la società ha investito molto, pagando fior di quattrini. Se la scelta tecnica è quella di lasciarlo fuori per preservarlo e gestirlo fisicamente, il giocatore deve accettarlo.

Dal punto di vista disciplinare, saranno problemi della società e dell'allenatore. Bisognerà vedere, ora, come la cosa si comporrà nello spogliatoio. Ronaldo ha fatto uno sgarbo ai suoi compagni. Uno sgarbo non drammatico, ma comunque spiacevole. E pur essendo un grandissimo, deve avere l'umiltà dei veri campioni. Se la faccenda non verrà risolta nello spogliatoio, la Juventus dovrà trovare il modo per dimostrare che le regole valgono per tutti. Nessuno escluso".

Un caso che, probabilmente, lo stesso Cobolli Gigli avrebbe gestito diversamente, se ci fosse ancora lui al comando della Juventus. E anche in maniera singolare: "In primo luogo, non avrei comprato Ronaldo - rivela l'ex massimo dirigente juventino - Si è trattato di un investimento enorme, dove sono stati impiegati molti capitali, per un calciatore un po' avanti con l'età, nonostante sia fisicamente integro. Avrei speso tutti quei soldi in un'altra maniera. Come? Probabilmente non li avrei nemmeno avuti", conclude scherzosamente Cobolli Gigli.

Alessandro Montano

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, dal caso Ronaldo al colpo Pogba: i nodi da sciogliere

Juventus-Milan, scoppia il caso Ronaldo: le ultime

Juventus-Milan, Damascelli non ha dubbi: "Ronaldo va punito"