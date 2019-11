ITALIA MAGLIA PUMA / E' stato presentato quest'oggi da Puma il nuovo kit Away 2020 della Nazionale azzurra.

La divisa unisce un design moderno ad un’ispirazione rinascimentale, seguendo l’ispirazione dell’ultimo kit Renaissance: ''Il design offre un look elegante, tipicamente italiano, che fonde la cultura e lo stile del Paese nel kit della Nazionale, con l’obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione di giocatori in vista dei prossimi impegni europei e mondiali''. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il nuovo kit verrà indossato dalla Nazionale di Roberto Mancini nelle prossime due partite di qualificazione al torneo continentale del prossimo anno contro la Bosnia Erzegovina (15 Novembre) e l’Armenia (18 Novembre).