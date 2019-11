JUVENTUS DYBALA / Un gol da tre punti, che fa volare la Juventus di nuovo in vetta alla classifica. Quinta rete in stagione tra campionato e Champions per Paulo Dybala, che ha nel Milan una delle sue vittime preferite in carriera. La 'Joya' sostituisce uno spento Cristiano Ronaldo e dà la svolta alla squadra di Sarri con una invenzione delle sue. Dribbling secco su Romagnoli e colpo da biliardo con il destro a freddare Donnarumma. La stoccata del campione che toglie le castagne dal fuoco alla 'Vecchia Signora'.

Un Dybala rinato in questa prima parte di stagione, a spegnere definitivamente le voci di mercato su un futuro lontano da Torino. Ad un passo dalla cessione nell'ultima finestra estiva, adesso la situazione è radicalmente cambiata: l'ex Palermo è un alfiere per l'attacco dei campioni d'Italia e ha una media realizzativa migliore tra gol e minuti giocati rispetti ai compagni di reparto Higuain e Cristiano Ronaldo.

Un fattore sia in Serie A che in Europa, per la gioia di Sarri che fin da primo giorno del suo insiediamento in panchina ha speso parole al miele per l'attaccante albiceleste.

Reti e magie che avvicinano il numero dieci verso il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022. La dirigenza della Continassa avrebbe intenzione di blindare il suo gioiello, che continua ad essere corteggiato dalle big d'Europa specialmente da PSG e Atletico Madrid. Paratici e Nedved lavorano al prolungamento di Dybala, che prossimamente potrebbe firmare un nuovo accordo per altre due stagioni passando da 7 milioni a 10 milioni di euro d'ingaggio (bonus) compresi. La 'Joya' è tornata a fare la differenza e la Juventus non vuole faselo scappare.

