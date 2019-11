Serie A, classifica senza VAR: Inter a metà strada tra Juventus e Roma

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella dodicesima giornata di campionato, ci sono stati alcuni episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell'anticipo tra Brescia e Torino, a Guida era sfuggito il secondo rigore per i granata per un altro fallo di mano in area lombarda. Nella sfida tra Lazio e Lecce, invece, viene annullato il gol di Lapadula che aveva messo dentro dopo la respinta di Strakosha sul penalty calciato da Babacar: a Manganiello arriva la segnalazione che l'attaccante è entrato in area prima del dovuto.

Serie A, dodicesimo turno: risultati e classifica senza Var

Infine lo scontro diretto in chiave salvezza tra Udinese e Spal vive una coda thrilling conche concede la massima punizione agli estensi per il fallo di mano di, ma Petagna fallisce dagli 11 metri.

Sassuolo-Bologna 3-1

Brescia-Torino 0-3

Inter-Verona 2-1

Napoli-Genoa 0-0

Cagliari-Fiorentina 5-2

Lazio-Lecce 4-3

Sampdoria-Atalanta 0-0

Udinese-Spal 0-0

Parma-Roma 2-0

Juventus-Milan 1-0

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 32, Inter 31, Cagliari 24, Lazio 24, Roma 22, Atalanta 22, Napoli 19, Parma 17, Fiorentina 16, Verona 15, Udinese 14, Torino 14, Sassuolo* 13, Milan 13, Bologna 12, Lecce 10, Genoa 9, Sampdoria 9, Spal 8, Brescia* 7.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 32, Inter 28, Roma 24, Atalanta 22, Cagliari 22, Lazio 22, Napoli 21, Parma 19, Udinese 16, Verona 15, Torino 14, Sassuolo* 13, Fiorentina 13, Bologna 13, Milan 13, Lecce 11, Genoa 11, Sampdoria 8, Brescia* 7, Spal 7.

*Una partita in meno



POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Lazio-Lecce, ecco la prassi che ha annullato il gol di Lapadula

VIDEO - Serie A, da Nainggolan a Dybala: la Top 11 della dodicesima giornata