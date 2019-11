ITALIA FEMMINILE BERTOLINI / Concentrata sugli impegni della Nazionale femminile, la c.t. Milena Bertolini ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Stiamo facendo un buon percorso, abbiamo vinto cinque partite. Domani giochiamo contro Malta, sarà una partita da affrontare con grande umiltà e concentrazione. Ci sono infortuni importanti, quando ti manca capitano e vice capitano è così. Domani chi giocherà si farà valere e darà il suo contributo - spiega a 'Radio anch'io Sport' - Partita a 'San Siro'? Le cose non avvengono mai per caso.

La Germania da sempre è più forte per il calcio femminile, l'Inghilterra sta investendo tantissimo. Non è un caso che vadano 77mila persone a vedere la Nazionale. In Italia siamo un po' indietro ma credo ci possano essere le potenzialità per avere una gara a San Siro con tanto pubblico. Già lo scorso anno allo Stadium ci sono state 40mila persone per Juve-Fiorentina. Il Mondiale è stato un traino importante, ha fatto conoscere il calcio femminile.? Le parole sono importanti. Il capriccio da prima donna non rende giustizia alle ragazze, nelle quali è difficile vedere atteggiamenti così".