Udinese, futuro panchina: annuncio di Marino su Gotti

CALCIOMERCATO UDINESE MARINO / L'Udinese prsegue le sue valutazioni sul nuovo allenatore. A confermarlo è stato Pier Paolo Marino, dirigente friulano: "Cosa manca? Un po' di episodi che possano far svoltare il campionato. Siamo sempre sospesi tra una gara positiva e una che ci fa tornare indietro. Ieri l'Udinese meritava di vincere, sarebe stata una verra beffa perderla. Gotti? Noi stiamo facendo delle riflessioni a tutto tondo. La buona conduzione di Gotti ci permette di farle insieme alla proprietà e continueranno anche in questi giorni. Non c'è la fretta di decidere cosa va fatto. Abbiamo grande considerazione di Gotti e presto parleremo anche con lui - spiega a 'Radio anch'io Sport' - Gotti ancora in panchina? Stiamo facendo delle riflessioni su questo con i Pozzo, continueremo a parlare anche con Gotti perché si è comportato bene. Il dibattito interno è molto diverso da quello all'esterno. Questo è il campionato che avevamo pronosticato, speriamo possa essere tranquillo a metà classifica. Se non ci fossero state partite come Atalanta e Roma non ci sarebbero state crisi tecniche".

NAPOLI - "Chi ha sbagliato? Non sono il giudice che può dirlo. Conosco bene l'ambiente di Napoli, mi sento di dire che la situazine potrà evolversi in senso positivo.

Il ritiro è l'unica arma che hanno le società per scuotere un po' la squadra. E' una sanzione che crea molto turbamento nei giocatori, può creare reazioni che sfociano nella positività.è esperto, forse ha voluto modulare la tensione di una squadra andata un po' giù. Rivolta giocatori? Napoli è un ambiente particolarmente effervescente, ci sono pressioni mediatiche pesanti da sopportare. Costituiscono una grande spinta nei momenti in cui arrivano i risultati. Il ritiro turba i giocatori più di una multa: lasciare le famiglie e stare in albergo disturba molto. Io non parlerei di rivolta, si poteva essere più accondiscendenti da entrambe le parti. Magari si potevano mandare i giocatori a casa la sera e riunirli il giorno dopo".

JUVENTUS - "Caso Ronaldo? Lì è tutta gestione tecnica, Sarri ha personalità e capacità di gestire la situazione. L'allenatore è responsabile di fronte al gruppo, che studia i suoi atteggiamenti di gestione. Sarri è sulla strada giusta, quella della meritocrazia. Bisogna essere lievi nella fermezza dell'allenatore. La Juventus non ha bisogno dei miei consigli, sa che deve lasciare autonomia a Sarri e alla sua personalità. I giocatori intoccabili in campo li sceglie l'allenatore, che se ha una filosofia della competizione a volte bisogna toccare anche Cristiano Ronaldo. Le decisioni tecniche vanno aiutate anche dalla società".