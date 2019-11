p>CALCIOMERCATO INTER DE PAUL MUSSO PETAGNA MANDRAGORA / Potrebbe essere Rodrigoil rinforzo di gennaio per Antonio: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', ieri pomeriggio alla Dacia Arena persugli spalti c'era un osservatore nerazzurro per visionare da vicino il fantasista argentino che verrà seguito anche nelle due prossime partite dell'Argentina. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ma non solo perché sono state monitorate anche le prestazioni di Mandragora, che rimane in orbita Juventus, di Petagna, potenziale vice Lukaku, e di Musso, candidato numero uno insieme a Radu a raccogliere l’eredità di Handanovic.