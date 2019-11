Juventus, dal caso Ronaldo al colpo Pogba: i nodi da sciogliere

CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO DYBALA / Nella serata di ieri la Juventus è tornata nuovamente in vetta del campionato grazie alla vittoria di misura per uno a zero sul Milan di Stefano Pioli. A decidere il match ci ha pensato Paulo Dybala, entrato nella ripresa al posto di un opaco Cristiano Ronaldo, il quale ha lasciato il terreno di gioco decisamente contrariato. Questa situazione potrebbe avere risvolti futuri importanti anche per quanto riguarda il calciomercato, momento in cui la Vecchia Signora si ritroverà a fare i conti con le proprie strategie per rimanere competitiva. Oltre a quella dell'ex Real Madrid, bisognerà valutare altre situazioni, tra cui quelle targate Dybala, Rugani, Matuidi, Emre Can e Mandzukic. A queste poi bisogna aggiungere i possibili colpi in entrata: Pogba, Kanté e Donnarumma sono solo alcuni dei nomi che stanno orbitando attorno al club bianconero, il quale farà di tutto per aumentare il grado di competitività della rosa.

Juventus, dal caso Ronaldo al ribaltone Dybala: le ultime

Quello di Cristiano Ronaldo è un nome destinato a far parlare di sé quotidianamente, soprattutto quando viene sostituito. E' questo infatti ciò che è accaduto ieri sera al 55' di Juventus-Milan: il portoghese è stato costretto a lasciare il campo per far spazio a Dybala. La sostituzione (la seconda di seguito dopo quella andata in scena contro la Dinamo Mosca) non è stata ben digerita dal fuoriclasse, il quale ha lasciato lo stadio senza aspettare i suoi compagni di squadra. E' possibile che questo clima possa avere risvolti importanti anche in estate, momento in cui la strada del portoghese potrebbe allontanarsi dal club torinese e proseguire altrove. Inutile dire che l'attaccante non farebbe fatica a trovare una nuova sistemazione, visti i numerosi estimatori pronti a fare follie sul mercato per accaparrarselo. Discorso inverso è invece quello legato a Paulo Dybala, protagonista ieri con un gol decisivo. La posizione dell'argentino sembra essersi completamente rivoltata rispetto a quella mostrata durante il calciomercato estivo: in quel frangente infatti il profilo della Joya non era considerato fondamentale nei piani della Vecchia Signora. Ora il suo futuro potrebbe continuare a vestire la maglia bianconera. Al vaglio di Paratici c'è la possibilità di mettere nero su bianco un rinnovo contrattuale che allungherebbe la permanenza dell'ex Palermo a Torino.

Juventus, Paratici pensa al futuro: da Mandzukic e Rugani a Pogba e Rakitic

Qualora però ciò non si consolidasse, ecco che il numero 10 potrebbe finire alle dipendenze di Simeone , che lo vorrebbe come punto di riferimento a Madrid per il suo Atletico.

Le prossime sessioni di calciomercato dunque saranno decisamente calde per la dirigenza della Juventus. Oltre alle questioni legate a Ronaldo e Dybala, Paratici dovrà valutare anche le altre situazioni in entrata e in uscita. Per quanto riguarda il primo aspetto i nomi più caldi sono quelli di Matuidi, Mandzukic, Can e Rugani: sul francese, che potrebbe anche rinnovare, sono sempre accesi i fari di PSG e Fenerbahçe, pronti a offrirgli un ricco ingaggio pur di accaparrarselo. I restanti tre calciatori invece rientrano tra i possibili obiettivi del Manchester United, club con cui la Juventus potrebbe mettere in piedi un'operazione finalizzata a riportare a Torino il figliol prodigo Paul Pogba. Chi è vicino al rinnovo contrattuale è Cuadrado: ad annunciarlo è stato proprio Paratici nel pre gara.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, oltre al già citato Pogba, i bianconeri stanno tenendo calde diverse piste: si parte da quella legata a Donnarumma, che potrebbe non rinnovare con il Milan fino a quella riguardante Kanté, il quale ha però recentemente diminuito le sue chance di dire addio al Chelsea. Attenzione infine alla pista legata a Rakitic, il cui prezzo potrebbe scendere sensibilmente rispetto a quello espresso durante l'estate.

