JUVENTUS MILAN INTER ZACCHERONI / Torna a parlare Alberto Zaccheroni. Analizzando il momento della Serie A, l'esperto allenatore ha espresso alcune opinioni: "Juve-Milan? Partita bella intensa, divertente anche grazie all'arbitraggio, del quale non si parla mai. Ha permesso alle squadre di giocarsela come doveva essere. Due squadre a specchio, grande intensità in mezzo al campo. E' diventata una partita un po' confusa perché tutte e due hanno cercato di fare densità in mezzo e pressione e nessuna ha sfruttato l'ampiezza. Io sarei stato per un pareggio, nessuna delle due meritava di perdere - spiega a 'Radio anch'io Sport' - Lotta scudetto? Io pensavo anche al Napoli, abituata a stabilizzarsi in quelle posizioni. Evidentemente è successo qualcosa nella squadra. Non si spiega come una squadra competitiva non riesca a reggere il passo di Inter e Juventus. Non vedo altre squadre pronte a inserirsi".

Zaccheroni ha parlato anche del caso Cristiano Ronaldo: "Ho fatto un po' tutte le categorie come Sarri, le prime donne me le sono trovate in tutte le categorie. La prima donna è un calciatore che ha un percorso migliore degli altri. Ronaldo vive un momento di non particolare brillantezza, la Juve ha altri campioni in panchina e giustamente Sarri fa il leader della squadra. I calciatori si aspettano che sia l'alenatore a decidere e che utilizzi la meritocrazia. Multa a Ronaldo? Credo che non serva. Serve chiarirla. Ieri ho sentito le parole di Sarri, dice che è normale che il ragazzo ha fatto questo. Non mi sembra voglia proporre una multa, sicuramente non ci sarà una multa. Poi sta allo zoccolo duro dello spogliatoio.

Io avevo, che se un giocatore aveva un atteggiamento come quello di Ronaldo gli afcevano capire che quelle cose non sono consentite".

INTER - "Sfogo Conte? A volte noi allenatori possiamo passare per deboli. Credo che le cose vadano dette ai diretti interessati. Quando hai problemi coi dirigenti ne parli con loro. Tantissime volte non mi hanno accontentato sul mercato e ho lavorato con quello che avevo. Rosa ristretta? Penso che abbia avuto qualche infortunio di troppo. Lui voleva altri giocatori come Dzeko e non sono stati acquistati. Io sono stato in Cina e so benissimo cosa sia Suning, è una potenza mondiale. Conte è andato all'Inter perché sa che è una società che durerà a lungo. Nainggolan? Se motivato è un giocatore straordinario. Lo scorso anno ci sono stati problemi nello spogliatoio, non ho capito se è stato Nainggolan a voler andar via. Adesso leggo che ha anche una problematica in famiglia, è un combattente. Si sapeva che poteva avere una vita disordinata per un atleta. Ha fatto una scelta e quindi è un gran bel vedere".

MILAN - "Le altre partite non sono state particolarmente belle, ieri invece ha enuto il campo molto bene. Ha creato una gabbia su Pjanic. Il Milan va rivisto contro le squadre dove hai più da perdere. Ieri aveva poco da perdere. La maglia del Milan pesa moltissimo a livello psicologico. Piatek? Credo che il Milan non abbia alternative a Piatek, Leao non è un cecchino. Bisogna tener presente le caratteristiche dei giocatori. Piatek diventa devastante quando riceve palle dalle zone laterali del campo. Io andrei avanti con Piatek".