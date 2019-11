CALCIOMERCATO BOLOGNA IBRAHIMOVIC CRUZ / Julio Ricardo Cruz, ex attaccante di Bologna e Inter, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per parlare del futuro di Zlatan Ibrahimovic: i due hanno scritto pagine importanti della storia recente nerazzurra, ora lo svedese potrebbe tornare in Italia, sponda rossoblu. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ecco le parole di Cruz: ''Devo dire che per tutto quello che ha fatto e sta facendo e vivendo, Sinisa meriterebbe alla grande di poter essere scelto da Ibrahimovic.

E Ibra a Bologna non starebbe bene: starebbe assolutamente alla grande, diverrebbe un altro re della città".

Un nuovo colpo alla Baggio: ''Sì, perché porterebbe entusiasmo, vigore, voglia di andare allo stadio, ovviamente forza calcistica e l’idea che le partite le puoi vincere tutte o quasi. Ho letto che dipenderà da lui, dalla sua scelta che per Bologna sarebbe di cuore, di amicizia: se lo farà, ripeto, Mihajlovic se lo meriterà davvero".

Una nuova sfida: ''Se dovesse arrivare a Bologna finirebbe in una città bellissima con gente competente capace di incendiarsi davanti a uno come lui. Oltretutto il Bologna è una squadra alla quale Sinisa ha dato un’identità precisa, può fare un ottimo campionato e credo lo farà, a prescindere dagli stop avuti e dalla difficoltà del momento. Per Ibra, e per come è lui, sarebbe una bella sfida".

Sirene dall'Argentin: ''Parlano di lui per il Boca. evo dirgli che se dovesse scegliere il campionato argentino, beh, sbaglierebbe sponda: perché se vuole vincere deve andare al River Plate...".