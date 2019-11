p>CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Carloè chiamato nelle prossime partite a riprendere il controllo sul suo: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico partenopeo gode ancora della fiducia della dirigenza ma se dopo la sosta non arriveranno punti o almeno prestazioni convincenti contro, ecco chepotrebbe considerare veramente l'idea di cambiare guida tecnica. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Come anticipato da Calciomercato.it, il tempo sta per scadere. Ancelotti deve riuscire a trovare in fretta delle soluzioni per focalizzare i problemi, risolverli e invertire questa tendenza negativa e tornare subito almeno in zona Champions League.

