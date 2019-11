CALCIOMERCATO INTER CONTE / Seconda in classifica a meno uno dalla capolista Juventus, l'Inter vive un inizio di stagione molto positivo. Anche grazie agli acquisti estivi, la squadra di Conte sta riuscendo a complicare la strada dei bianconeri verso il nono scudetto consecutivo.

Intanto, in attesa dei rinforzi promessi a gennaio, spuntano dei retroscena sul metodo adottato dal tecnico nella campagna acquisti estiva: clicca qui per restare aggiornato.

Per capire quanto effettivamente siano determinati i calciatori cercati dal club, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Conte sottoporrebbe ogni singolo talento a una sorta di 'test d'ingresso': chi lo supera può diventare un giocatore dell’Inter, gli altri no. L'ex c.t., infatti, la scorsa estate, a metà di ogni trattativa, avrebbe avuto lunghi confronti con i calciatori, dai quali avrebbe cercato di capirne le motivazioni come fosse uno 'stress test'. Il 'metodo Conte' sarebbe stato particolarmente accurato e approfondito con Alexis Sanchez, che lo avrebbe quindi convinto. Sono quindi attesi nuovi contatti tra il tecnico e i prossimi obiettivi nerazzurri.