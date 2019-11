JUVENTUS MILAN SZCZESNY / Wojciech Szczesny protagonista insieme a Paulo Dybala del successo di misura della Juventus sul Milan. Il portiere polacco in zona mista ha risposto anche alle domande sulla serata, negativa, di Cristiano Ronaldo: "E' una vittoria importante perché molto sofferta, contro una squadra giovane ma di qualità. Alla fine l'abbiamo portata a casa, sono tre punti preziosi per la classifica. La reazione di Ronaldo? E' una cosa normale, quando un campione esce dal campo ci sta un po' di rabbia. Conosciamo tutti il valore e la personalità di Cristiano.

Dopo la sosta tornerà in condizioni migliori fisicamente, ha avuto qualche problema fisico nelle ultime settimane. Tornerà a fare la differenza. Se l'abbiamo visto nello spogliatoio? L'abbiamo visto, sì. Ma è una domanda seria questa? - chiosa poi l'ex Roma - Presto tornerà in condizione e farà la differenza come ha sempre fatto nella fase decisiva della stagione".

