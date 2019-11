ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Paradossale la vicenda di Stramaccioni in Iran: l'Esteghlal vince addirittura con una cinquina, ma il ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte della società fa perdere la pazienza all'ex tecnico di Inter e Udinese. Due settimane di tempo prima di arrivare al limite e lasciare, il club è avvisato. Macheda è il primo a crederci nella sfida interna contro l'AEK, che ha visto il suo Panathinaikos in svantaggio di due gol all'intervallo. Sannino e Lanzafame coppia d'oro tricolore in Ungheria: l'Honved ha ripreso a volare.

PREMIER LEAGUE

ADAM MASINA (Watford) s.v. - Sostituisce Holebas al minuto 88.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 6,5 - Perfetto in fase difsensiva, spinge anche molto sulla fascia. E a un quarto d'ora dalla fine prova anche il tiro dopo una bella incursione, ma senza troppa fortuna. Ammonito al 31'.

PATRICK CUTRONE (Wolverhampton) s.v. - Subentra solo al 90' al posto di Jimenez nel 2-1 contro l'Aston Villa.

NON HANNO GIOCATO: Moise Kean (Everton), Angelo Ogbonna (West Ham), Jorginho (Chelsea).

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - 80' in campo, prima della sostituzione con Marquinhos nel 2-1 esterno rifilato al Brest. Orchestra bene il gioco supportato da Gueye e Draxler ai lati.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5 - Si intravede solo per un calcio di punizione nella prima frazione, che comunque finisce di poco a lato. Poi la sostituzione al 57' e, ciliegina sulla torta, l'espulsione dalla panchina al minuto 100'.

NON HANNO GIOCATO: -

LIGA

FEDERICO BARBA (Valladolid) 5 - Ancora in campo da titolare, stavolta il Valladolid però perde secco sul campo dell'Alaves: 3-0. E lui ci capisce poco in occasione della prima marcatura.

Ammonito al 31'.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia).

CINA

La Super League cinese riprenderà il 22 novembre con la 28ima giornata.

RESTO DEL MONDO

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 6,5 - Ancora protagonista nella terra dei canguri, con un assist per la rete del pareggio firmata da Durante. Il Western United vince 2-1 in rimonta e in classifica vola al secondo posto.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7 - Segna sempre lui, sulla falsa riga della scorsa stagione. Decisivo, match winner: 1-0 casalingo al DVTK e -1 dal quarto posto. Un miraggio se pensiamo alle prime partite della stagione.

DANIELE VERDE (AEK) 5,5 - Un buon primo tempo il suo, anche se non figura nel tabellino marcatori e nemmeno fra gli assist man di giornata. L'AEK però sembra convincere, così come la sua prestazione, prima del tracollo avvenuto nella ripresa. Ne paga le conseguenze direttamente, con una sostituzione all'80'.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7 - Guida la rimonta interna del Panathinaikos, in svantaggio di ben due reti contro l'AEK del connazionale Verde. Al minuto 67 accorcia le distanze su assist di Zahid. Finisce 3-2 per i padroni di casa.

NON HANNO GIOCATO: Sebastian Giovinco (Al-Hilal), Daniele De Rossi (Boca Juniors),

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7 - Ancora una vittoria, di misura stavolta, sul DVTK. Ci pensa come sempre Lanzafame e il quarto posto in classifica adesso è a -1. Resta ancora molto da fare per annullare il ritardo accumulato nelle prime partite di campionato, ma il suo Honved adesso è in scia con la quarta vittoria consecutiva.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 7,5 - Dopo i quattro gol in trasferta rifilati al Tractor-Sazi, ecco la cinquina interna al Sanat-Naft. Nove gol negli ultimi 180' e vele spiegate, sembrerebbe. E invece la situazione finanziaria al limite lo fa sbottare in conferenza, minacciando addirittura l'addio nel caso in cui la società non dovesse saldare gli stipendi a tutti gli addetti ai lavori. Due settimane di tempo, ma intanto è quarto in classifica. A -4 dalla capolista Sepahan. Un mezzo miracolo.

