ITALIA BERARDI INFORTUNIO / Perde un attaccante Roberto Mancini in vista del doppio appuntamento della Nazionale contro Bosnia e Armenia: Domenico Berardi è costretto a dire forfait per l'infortunio rimediato in Sassuolo-Bologna.

Il classe 1994, che era tornato ad essere convocato per l'Iad un anno dalla sua ultima apparizione in Italia-Stati Uniti del novembre 2018, è stato eliminato dalla lista dei convocati del ct azzurro per il problema muscolare accusato venerdì sera quando al 74' era stato sostituito da Defrel.

Per Berardi, riferisce 'Sky', si teme uno stiramento che potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per qualche settimana: da valutare ora la decisione di Mancini sull'eventuale convocazione di un altro attaccante al posto del calciatore neroverde.