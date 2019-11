NAPOLI GENOA ABBRACCIO / Fischi dei pochi tifosi presenti al San Paolo per Napoli-Genoa sui calciatori azzurri dopo l'ammutinamento e le polemiche dopo la gara con il Salisburgo.

La squadra partenopea è scesa in campo in un'atmosfera insolita ma ha voluto caricarsi tutti uniti: i calciatori dopo essere scesi in campo e prima del fischio d'inizio si sono radunati vicino alla panchina die uniti in un abbraccio, forse a voler mandare un messaggio sull'unità del gruppo e lasciare fuori tutte le polemiche di questi giorni.