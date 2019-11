Napoli-Genoa, clima teso fuori dal 'San Paolo': dura contestazione

NAPOLI GENOA CONTESTAZIONE / Momento sempre più complicato per il Napoli. I giorni che sono seguiti al pareggio con il Salisburgo sono stati tesi a dir poco, con l'ultimo episodio di oggi che ha visto protagonista la famiglia di Allan.

Il match di stasera contro ilrappresenta uno snodo fondamentale, anche se si tratta di una serata decisamente non semplice per la squadra di

L'arrivo degli azzurri al 'San Paolo' non è stato di certo leggero: il pullman con a bordo la squadra è stato accolto da diverse decine di tifosi al grido 'Vergogna!' La contestazione nei confronti del Napoli - fischiato all'interno dello stadio dai tifosi comunque non numerosissimi - prosegue, nel prepartita nei dintorni dello stadio sono stati fatti scoppiare alcuni petardi. Non esattamente il clima ideale per rialzare la testa.