PAGELLE E TABELLINO INTER HELLAS VERONA/ L'Inter lotta e con determinazione conquista i tre punti fondamentali per rimanere in vetta, in attesa di Juve-Milan. Il Verona dopo un primo tempo giocato con attenzione in tutti i reparti, crolla fisicamente sotto i colpi nerazzurri nella ripresa. Grande risposta di carattere della squadra di Conte, la caduta in Coppa non sembra aver intaccato l'orgoglio di questa Inter. Al rigore vincente di Verre, rispondono il quizzo di testa di Vecino e la magia di Barella.

INTER

Handanovic 6 – Dopo il rigore non viene quasi mai chiamato in causa.

Skriniar 6 – Va in difficoltà su Zaccagni. Per il resto solita partita ordinata.

de Vrij 6,5– Con i compagni coperti spesso è libero di impostare. Prova anche un tiro dalla distanza neutralizzato da Silvestri in angolo.

Bastoni 6 – Qualche piccola disattenzione nei minuti iniziali. Gestisce la posizione con attenzione.

Lazaro 6 – Torna in campo nella ripresa con maggiore convinzione. Parte esterno per accentrarsi e cercare l’inserimento dei compagni. Si spinge in profondità anche sulla fascia. Dal 85' D'ambrosio sv

Vecino 6 – Poco coinvolto nel primo tempo, Pessina stretto lo limita molto. Arriva da dietro con i tempi giusti, staccando in anticipo su Gunter. Ristabilisce la parità.

Brozovic 6,5 - Contenuto da Verre per i primi quarantacinque minuti. Rimedia un giallo evitabile. Riprende in mano le redini del centrocampo nella ripresa.

Barella 7 - Solito uomo di sostanza a centrocampo. Raccordo tra i due reparti. Non brillante in fase offensiva. Con un destro a giro da trenta metri realizza un gol spettacolare.

Biraghi 5,5– Qualche affondo in avvio di partita con scambi interessanti con Lautaro. Si spegne con il passare dei minuti. Dal 63’ Candreva 6,5 – Più concreto e decisivo di Biraghi. Sfrutta la stanchezza degli avversari. Tanti cross per i centrali d’attacco.

Lautaro5,5 – Partita di sacrifico ma giornata non del tutto positiva. Si fa vedere meno del compagno di reparto. Dal 81’ Esposito –sv

Lukaku 6,5 – Con il fisico vince tutti i duelli. Fa sempre da boa per i compagni facendo salire la squadra. Si divora l’occasione per il vantaggio su un errore Amrabat.

All. Conte 6,5 – Dopo le lamentele di coppa, la squadra reagisce e conquista di rimonta tre punti fondamentali.

HELLAS VERONA

Silvestri 5,5 - Reattivo sul tiro ravvicinato di Lukaku. Salvataggio sulla linea alla fine del primo tempo su Vecino. Che riflessi sul tiro potente di Bastoni. Sui gol non ha colpe.

Rrahmani 6 – Chiude lo spazio all’argentino con diagonali precise su Lautaro.

Gunter 5,5 – Sempre attento guida la difesa.

Errore sul gol di Vecino, si fa anticipare.

Empereur 6 – Non va mai in affanno. Non si tira indietro nell’uno contro uno.

Faraoni 5 – Soffre più dei compagni. Non riesce a contenere le spinte aggressive interiste sulla fascia.

Amrabat 6 – Poco presente in fase offensiva. Grande contributo in copertura, stretto su Barella, dà una mano anche a Faraoni sulla corsia esterna.

Pessina 5,5 – Sbaglia passaggi facili ma cresce con il passare dei minuti. Segue Vecino come un’ombra. Sente la stanchezza facendosi anticipare in mezzo al campo.

Lazovic 5,5 – Dà equilibro alla squadra. Importante sia nella spinta in attacco che quando corre ai ripari diventando il quinto di difesa. In difficoltà nella ripresa si fa saltare da Lazaro.

Zaccagni 6 – Gioca molto in posizione avanzata. Tanta corsa,buone ripartenze nel primo tempo. Si guadagna il rigore. Dal 50’ Tutino 5,5 – Prova qualche azione personale senza concretizzare.

Verre 6- Uomo decisivo nella prima parte del match. Oscura la linea di passaggio interista rimanendo stretto su Brozovic. Realizza con freddezza il rigore del vantaggio, dopo aver fatto ripartire lui la manovra in velocità. Stanco cala fisicamente. Dal 64’ Henderson 5,5 – Passeggia in mezzo al campo arrancando dietro i giocatori nerazzurri.

Salcedo 5 – Disturba il difensore di turno nerazzurro sul gioco aereo. Più isolato dei compagni d’attacco incide poco. Sbaglia una occasione clamorosa in tre contro uno. Dal 84’ Stepinski sv occasione sfiorata.

All. Juric 5,5 – Squadra bene messa in campo nel primo tempo. Calo fisico e mentale, fisiologico, nella ripresa. Ritarda il cambio di Salcedo.

Arbitro Valeri 6 - Dirige con esperienza una partita non fallosa. Giusto il rigore assegnato al Verona nel primo tempo.

TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA:2-1

INTER(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro (85' D'Ambrosio), Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi (64' Candreva); Lautaro (81' Esposito), Lukaku. A disp.: Padelli, Berni, Godin, Sensi, Ranocchia, Borja Valero, Dimarco, Vergani, Fonseca. All. Conte.

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni (50 tutino), Verre (64' Henderson); Salcedo( 84' Stepinski). A disp.:Berardi, Radunovic, Pazzini, Bocchetti, Lucas Felippe, Danzi, Dawidowicz, Wesley, , Adjapong. All. Juric.

Marcatori: 19’ Verre (V), 65’ Vecino (I), 84’ Barella (I)

Arbitro: Valeri sez. di Roma

Ammoniti: 32’ Brozovic (I), 35’ Zaccagni (V), 42’ Lautaro (I), 84’ Barella(I)

Espulsi: