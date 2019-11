INTER VERONA LAUTARO MARTINEZ / Attimi di apprensione per l'Inter durante il match contro il Verona. Nell'area gialloblù arriva un cross interessante su sui si avventano Silvestri, portiere scaligero, e Lautaro Martinez.

L'estremo difensore esce con i pugni e colpisce in pieno l'argentino, che rimane a terra per diversi minuti.

Il 10 nerazzurro è dolorante alla testa, dalla parte dell'orecchio, la botta è stata forte. La panchina dell'Inter si muove, lo staff sanitario entra in campo per medicare Lautaro. Alla fine l'argentino recupera e riesce a rimanere in campo, anche se lo spavento c'è stato. Per le sue condizioni e per un Conte che già pensava all'ennesima emergenza. Pochi minuti dopo infortunio simile per Matias Vecino, che ha subito una testata da un avversario in fase di stacco. Anche per l'uruguaiano problema alla testa: l'ex Fiorentina è rimasto in campo, ma in condizioni tutt'altro che perfette, inquadrato dalle telecamere mentre si toccava ripetutamente la fronte. Conte spera non sia nulla di grave.