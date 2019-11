INTER VERONA LAUTARO MARTINEZ / Attimi di apprensione per l'Inter durante il match contro il Verona. Nell'area gialloblù arriva un cross interessante su sui si avventano Silvestri, portiere scaligero, e Lautaro Martinez.

L'estremo difensore esce con i pugni e colpisce in pieno l'argentino, che rimane a terra per diversi minuti.

Il 10 nerazzurro è dolorante alla testa, dalla parte dell'orecchio, la botta è stata forte. La panchina dell'Inter si muove, lo staff sanitario entra in campo per medicare Lautaro. Alla fine l'argentino recupera e riesce a rimanere in campo, anche se lo spavento c'è stato. Per le sue condizioni e per un Conte che già pensava all'ennesima emergenza.