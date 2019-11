CALCIOMERCATO NAPOLI ESONERO ANCELOTTI / Clima incandescente in casa Napoli. Stasera, nella dodicesima giornata di Serie A, gli azzurri sono 'obbligati' a vincere contro il Genoa per risalire in classifica, placare l'ira dei tifosi e rinsaldare la panchina di Carlo Ancelotti.

Dopo i recenti risultati negativi, infatti, con la squadra che rischia di alontanarsi dall'obiettivo minimo (la qualificazione in), in tanti hanno iniziato a chiedere l'esonero del tecnico , che ha mostrato alcune divergenze di vedute con i vertici societari: clicca qui per restare aggiornato.

Una eventuale sconfitta contro il Genoa, infatti, darebbe vita a una profonda crisi che, con la pausa delle Nazionali alle porte, potrebbe spingere De Laurentiis a chiamare una nuova guida in panchina. Tra i nomi vagliati dal Napoli per il dopo Ancelotti c'è anche Spalletti, mentre i nomi accostati per la prosima stagione sono anche De Zerbi, Simone Inzghi, Quique Setien e ten Hag.