NAPOLI GENOA MILIK / Ancora brutte notizie in casa Napoli: Arkadiusz Milik non parteciperà alla sfida di questa sera contro il Genoa, come comunicato oggi pomeriggio dal club azzurro attraverso i suoi canali social. "Milik non è convocato per la partita Napoli-Genoa a causa di una indisposizione", la spiegazione dei partenopei, che perdono quindi un tassello importante in attacco.

La coppia offensiva, per sfidare il Grifone, quindi, dovrebbe essere formata da Lozano e Mertens.

