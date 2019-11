CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / A pochi minuti dalla sifda di campionato tra Inter e Verona, Beppe Marotta ha parlato di mercato rispondendo alle recenti parole di Antonio Conte: "Conosco molto bene Antonio, uomo molto severo ed esigente. Ha una cultura della vittoria molto forte, ha anche uno stile di comunicazione particolare. Nel contenuto di quanto ha detto siamo tutti allineati: la ricerca dell'eccellenza è di tutti. Lo si fa attraverso un percorso graduale, dobbiamo stare molto attenti perché tutto è migliorabile, tutto perfezionabile ma serve un po' di tempo - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - La prima occasione per puntellare meglio l'organico è quello del calciomercato di gennaio. Ci presenteremo per vedere quali sono le opportunità. Lavoriamo insieme, con grande serenità, per portare in alto l'Inter". Clicca qui per restare aggiornato.

Analizzando le richieste di Conte, Marotta ha proseguito la sua disamina rivelando i profili che acquisterà: "Interventi importanti? L'esperienza mi dice che gennaio è un mercato povero e arido. La nostra intenzione è quella di cogliere le opportunità, è importante il tempo e la disponibilità.

Ci presentiamo consapevoli di avere una società forte e un allenatore molto bravo, lo dimostra anche il suo modo di condurre le dinamiche di questo mondo. Vedremo quello che succederà. Accontentare Conte significa anche accontentare noi. La strategia di gennaio? L'esperienza è importante per un giocatore, ma importante è che non sia vicino alla fine della carriera. Dobbiamo valutare tutte le opportunità. Nell'organico, c'è mix di gioventù ed esperienza anche se l'esperienza non è marcata. Da questo punto di vista siamo ancora un po' in retroguardia. Abbiamo parlato di asticella che si alza, la nostra asticella si deve rialzare cercando profili chiesti dall'allenatore".

Infine, Marotta ha parlato del modo in cui preferisce impostare il suo lavoro sul mercato: "Non mi sarei aspettato di essere a un punto dalla Juve. Di ogni critica bisogna vedere le cose positive. Dobbiamo guardare avanti. Bisogna alzare l'asticella e lo faremo assolutamente. E' la volontà di tutti. Sono fautore del lavoro di team, ognuno ha un peso diverso rispetto all'altro. L'area sportiva dipende da me ma non posso non avvalermi dello staff tecnico. Il d.s. propone all'allenatore profili con nome e cognome, poi insieme arriviamo a delle scelte. Ci sono logiche di ricollegare un team forte nel rispetto degli equilibri patrimoniali ed economici del club".