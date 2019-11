Calciomercato, due ‘Valverde’ complicano la vita a Modric e Rakitic

CALCIOMERCATO INTER MILAN VALVERDE / Luka Modric e Ivan Rakitic sono stati più volte, nei mesi scorsi, nel mirino dei club italiani, e sono diventati in questa stagione un peso per Real Madrid e Barcellona. Ieri abbiamo analizzato la situazione del blaugrana, praticamente ai margini del progetto di Ernesto Valverde, che non vede l’ora di disfarsene e ha chiesto alla dirigenza una sua cessione a gennaio.

Anche il quasi ex Pallone d’Oro deve vedersela con un altro Valverde. Si tratta di Fede, centrocampista 21enne che sta rubando sempre più presenze alla stella 34enne. In questo momento nell'undici blanco sono intoccabili, a centrocampo, Casemiro e Kroos (come sempre, d'altronde, nelle ultime stagioni), mentre il terzo posto è proprio un ballottaggio continuo tra i due.

Valverde, per ora, la sta spuntando con circa 150 minuti in più giocati, ma Zidane ha promesso che l'ex Tottenham presto tornerà ad essere protagonista.

Per entrambi, però, non va escluso un futuro lontano dalla Spagna: la situazione più grave è quella di Rakitic con i suoi appena 255 minuti in campo, ma se Modric dovesse continuare a recitare un ruolo da comprimario, potrebbe valutare seriamente un addio che aveva già sfiorato un anno fa. Entrambi gradirebbero un’avventura in Serie A: Milan e Inter restano molto vigili su entrambi i casi. Attenzione, quindi, anche a qualche sorpresa per il mercato di gennaio.

