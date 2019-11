SAMPDORIA ATALANTA ZAPATA GASPERINI MALINKOVSKYI / L'Atalanta deve riscattare la sconfitta in casa contro il Cagliari per dar seguito anche al primo storico punto in Champions League. Per farlo i bergamaschi affronteranno domani la Sampdoria di Ranieri con qualche piccolo dubbio di formazione svelato da Gasperini in conferenza stampa: "Dobbiamo ancora verificare qualche situazione, ma siamo numericamente in affanno. Giovedì, calciando, si è fermato Malinovskyi, un risentimento.

Anchemercoledì era in difficoltà nel finale,è fermo a giorni alterni, Ilicic squalificato e Zapata non c'è".

MORALE - "Per la squadra aver ottenuto un risultato storico in Champions League è stato molto importante. Ci siamo levati un peso, c'è soddisfazione, anche per la prestazione della difesa. Ora, però, bisogna rientrare in clima campionato, dove ci sono altrettante difficoltà. Il nostro slancio è stato fermato col Cagliari e la classifica non ci deve trarre in inganno. La Sampdoria viene da una vittoria importante a Ferrara e giocheremo su un campo difficile. Sarebbe eccellente chiudere con una vittoria prima della sosta".