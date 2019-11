LAZIO LECCE INZAGHI / Domani la Lazio sarà di scena in casa contro il Lecce per la 12/a giornata di campionato. Alla vigilia della sfida contro i salentini ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi: "Celtic? Ci dispiace, abbiamo perso in modo immeritato. Bisogna però guardare avanti e alla partita di domani, che sarà molto importante. Contro il Celtic abbiamo speso molto, è stato un incontro molto fisico. Veniamo da 3 vittorie consecutive in campionato, domani abbiamo una grande occasione ma il Lecce ha creato insidie anche a Milan e Juventus. Ha idee di gioco e può far male nelle ripartenze. Dovremo essere molto bravi".

MILINKOVIC - "È un giocatore generoso, può fare meglio, ma qualsiasi cosa io gli chieda lui la mette in campo.

Sono contento di quello che sta facendo. Spero che possa fare sempre meglio, perché su di lui punto tantissimo".

FORMAZIONE - "Lulic e Luis Alberto giocheranno, giovedì hanno riposato per 60 minuti. Per gli altri dovrò valutare e parlare con i diretti interessati".

CORREA - "Ieri ha svolto un buon lavoro, ha ricominciato a lavorare quasi interamente con il gruppo. Davanti Caicedo e Immobile hanno spinto tanto. Giovedì se ci fosse stato Correa, Immobile non avrebbe giocato. Purtroppo Radu l'abbiamo perso, Lulic e Luis Alberto li ho risparmiati e Immobile è quello che ha spinto un po' di più. Sembra però abbia recuperato nel migliore dei modi. Radu e Marusic non convocati".