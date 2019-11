JUVENTUS POGBA REAL JAMES / Il Real Madrid non molla la presa su Paul Pogba, nei desideri anche della Juventus per le prossime finestre di mercato.

Dopo la carta, in uscita da Madrid, il presidente blanco Florentino Perez avrebbe in serbo un'altra soluzione per strappare il centrocampista francese alStando a 'El Desmarque', il club madrileno oltre ad un ricco conguaglio potrebbe mettere sul piattoper soddisfare le richieste dei 'Red Devils'. Pogba avrebbe manifestato a più riprese la volontà di cambiare aria, con lo United che sarebbe disposto a privarsene con un'offerta intorno ai 150 milioni di euro. Sul campione del mondo rimane forte anche l'interesse di Paratici e della Juve per un possibile ritorno a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Juventus, la scappatoia del Real Madrid per arrivare a Pogba