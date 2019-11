PARMA ROMA FONSECA CONFERENZA / Paulo Fonseca prende la parola in sala media a Trigoria per la consueta conferenza stampa della vigilia di Parma-Roma sfida di Serie A in programma domani pomeriggio alle ore 18: "È vero che abbiamo fatto molte partite ma non cambierei molto in vista di domani. Quando la squadra sta bene non necessitiamo di cambiare molto. Umore? Quando perdi la squadra deve sentire che deve lottare di più per migliorare nella partita successiva ma i ragazzi hanno fiducia.

Vero che abbiamo perso contro il Borussia ma c'è fiducia".

MANCINI - "Io penso solo alla prossima partita. Domani è vero che Diawara non è pronto per giocare 90 minuti, quindi Mancini giocherà a centrocampo. Spinazzola? Sì, è pronto, si è allenato bene".

ERRORI ARBITRALI - "Per me non ci sono scuse, dobbiamo pensare solo a giocare. Tutti possono sbagliare. La squadra deve metterci sempre grande ambizione e il corretto atteggiamento. Il resto non possiamo controllarlo noi".

FLORENZI - "Florenzi ha sempre la possibilità di giocare, lui è sempre pronto ad aiutarci ed è sempre a disposizione per la squadra. Sta lavorando bene, è sempre un'opzione".